Corredor Verde por la Séptima: Listas las más de 20.000 firmas contra el proyecto

Tras la apertura de la licitación del proyecto 'Corredor Verde' de la Carrera Séptima, gestionado por la Alcaldía de Bogotá, se entregarán más de 20.000 firmas en contra de la obra.

"Desde el mes de febrero, lanzamos esta 'firmatón', en la cual más de 20.000 personas están absolutamente en contra de este proyecto. Es un grupo cívico que se ha sumado a esta iniciativa para decirle no a la alcaldesa. Lo que pretendemos es que la administración nos escuche", dijo Amilo Rubiano, veedor ciudadano para Bogotá.

Según la veeduría, este proyecto nunca fue socializado con la comunidad en la forma debida y que fue una sorpresa para los habitantes, cuando se dio a conocer el proyecto, sin tenerlo en conocimiento.

"No conocíamos el proyecto. Las estaciones de servicio no lo sabían, los residentes de la Carrera Séptima, conocieron sobre ello, a penas en el mes de febrero, después que hubo el plantón ciudadano. Se vinieron a enterar por parte del ID", expresó Rubiano.

Se hará una entrega parcial de las firmas. "Las razones que tenemos, es que tienen cinco inconsistencias puntuales este proyecto, según la Personería. No se puede abrir licitación y que no se puede adjudicar, antes de no ser subsanadas. Hoy pretendamos destruir la Carrera Séptima", señaló Rubiano.

Al parecer, este proyecto de 'Corredor Verde', tendría un costo que superan los tres billones de pesos. "Yo espero que la administración recapacite frente a este proyecto, que no necesita la ciudad. Salió el dato que somos la ciudad más congestionada del mundo, y hoy pretendamos destruir la Carrera Séptima, que es la principal arteria vehicular, en el que se movilizan diarios más de un millón de ciudadanos", indicó Rubiano.

Según el vocero, este proyecto pretende peatonalizar desde la calle 92 a la calle 28, en el que la Avenida Circunvalar recibiría toda la masa vehicular, generando más tráfico.

"Es un proyecto que va a perjudicar a los usuarios de transporte público, en el que se movilizan 15.000 ciudadanos horas sentido, se reducirá a 8.000. La Administración sigue obsesionada con un proyecto que nos costará tres billones de pesos, que nos costará de nuestros bolsillos, cuando hay un déficit de 2,8 billones en Transmilenio", finalizó Rubiano.