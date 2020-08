Créanme que la que más está cansada de la pandemia soy yo: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que entiende a los ciudadanos que aún están inconformes con las medidas aplicadas por el Distrito para evitar la propagación del virus de la COVID-19. Sin embargo, destacó que es una medida necesaria.

Por eso, agregó: “yo sé que todos estamos cansados. Créanme que la que más está cansada de la pandemia, de la cuarentena, del decreto, soy yo. Mi aspiración en la vida no era sacar un decreto cada 15 días, diciéndole a la gente cómo tiene que vivir, !Qué mamera!, ese no es nuestro rol, teníamos ilusiones mucho más importantes para hacer”.

Además, pidió que, “por muy agotados que estemos, si algo vamos a necesitar es una cosa que a mí personalmente me cuesta mucho tener en la vida, paciencia (...) ¿Quien no está agotado en este instante? ¿ Quien no está cansado de tener que cambiar, de no poder abrazarse, de no poder celebrar el cumpleañitos con una parranda en la sala?”, indicó.

Sin embargo el Distrito descartó por ahora la posibilidad de levantar las restricciones a los establecimientos y negocios en las localidades de Puente Aranda, Santa Fe, Antonio Nariño, Teusaquillo, Chapinero, Usaquén y Candelaria, en las que actualmente rige la cuarentena estricta.

La Alcaldía ha señalado que el próximo 24 de agosto, las autoridades locales se reunirán con el Ministerio de Salud, para determinar si se pueden o no levantar anticipadamente las restricciones que existen por la aplicación de la cuarentena, pero por ahora las medidas continuarán y será la misma alcaldesa López quien dé a conocer los resultados y análisis para tomar esta decisión.

Precisamente, este miércoles se registraron nuevas protestas de comerciantes, para que se levanten las medidas de aislamiento estricto en siete localidades de la ciudad.