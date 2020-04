Varios barrios de la localidad de Ciudad Bolívar continúan bloqueando las vías de acceso a este punto de la ciudad. Tras varios días de protestas, los manifestantes aseguran aún no han llegado las ayudas prometidas para afrontar la cuarentena nacional.

Barrios como Potosí, Arborizadora Alta, La Colombianita, continúan con cacerolazos para exigir la presencia de más autoridades Distritales.

“Ya estamos cansados, ya no más, no sabemos qué más hacer. Llevamos cuatro días aquí y nadie ha venido, no es justo, no podemos trabajar y tras del hecho nos dejan en el olvido”, dijo Luisa Rico.

Llantas, canecas, palos y madera han sido atravesados a lo largo de las vías, impidiendo el paso de todo tipo de vehículos, por lo que también se arman barricadas y hasta turnos de guardia. Con ollas y el poco alimento que consiguen, tratan de alimentar a menores y personas de la tercera edad; sin embargo, no es suficiente.

Entre tanto, Martha Fonseca añadió que “yo trabajaba en la carrera Séptima vendiendo dulces. Llevo tres semanas sin producir, eso es mucho para nosotros, por favor necesitamos en serio que alguien se haga presente, la ayudas que llegan se las llevan para otro lado”.