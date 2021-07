Crecen las denuncias de colegios sin condiciones para regreso a la presencialidad

La situación en varios colegios del país es preocupante. Algunos sindicatos de docentes han denunciado que no existen las garantías para regresar a la presencialidad, porque no se cumplen a cabalidad los protocolos estipulados por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.

Tal es el caso de Bogotá, que en algunas instituciones educativas públicas no cuentan con ventilación cruzada, y si en algunas tienen lavamanos no tienen agua, según denuncia Andrea Sandino, miembro de la asociación de docentes de Bogotá (ADE).

La maestra denunció que hay muchas falencias en los colegios con este tema de la presencialidad. “A una semana de reapertura hoy tenemos bastantes complicaciones porque no están dadas las condiciones de bioseguridad, de infraestructura en los colegios. Tenemos aglomeración a la entrada y la salida de los colegios, durante el descanso, ya que el aforo es el 100 por ciento cuando sabemos que las instalaciones y los salones de clases no permiten el metro de distancia. Además algunos lavamanos no funcionan porque tenemos instituciones sin agua potable en la ciudad”, señaló Sandino.

De igual manera, aseguró que cuando se conocen casos de contagios de covid-19 no se toman las medidas necesarias. “Tampoco hay protocolos de prevención de riesgo pero sobre todo cuando se encuentran casos de covid, no se están haciendo el aislamiento preventivo ni las pruebas. Hoy la denuncia que estamos haciendo es que la ciudad de Bogotá no cuenta con las condiciones, la Secretaría de Educación no ha entregado los medios ni ha hecho la inversión suficiente”, agregó.

En otros departamentos también se presentan inconvenientes en las instituciones educativas, una de ellas es en la zona rural de Charalá, en Santander en donde el colegio El Santuario no tiene suministro de agua, el tanque está dañado.

En el colegio Harold Eder de Palmira, Valle del Cauca, los estudiantes asisten a la presencialidad sin ventiladores. Mientras que en el centro Educativo Aguas Prietas en zona rural de Turbaco en Bolívar, los alumnos dependen del agua lluvia para poder hacer la desinfección.

Sin embargo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, indicó que el Comité Epidemiológico del Ministerio de Salud autorizó la presencialidad debido al avance de la vacunación en los docentes y que además las entidades territoriales tienen un compromiso para hacer las adecuaciones en las instituciones.

“La autoridad sanitaria en el país que es el Ministro de Salud, el Comité Epidemiológico y son ellos lo que nos han dicho, que ya está la vacunación hace más de ocho semanas se entregaron todos los biológicos en el país, y segundo están los dineros y los elementos del protocolo de bioseguridad que son el uso de tapabocas, el metro de distancia, la higiene de manos y el aseo de las instituciones”, dijo la alta funcionaria.

En todo el territorio nacional, del 100 por ciento de las instituciones educativas, el 80 se encuentra apta para el retorno a la presencialidad, mientras que el restante trabaja en las adecuaciones, según lo manifestado por el Ministerio de Educación.