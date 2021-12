Don William arrastraba su pesada carreta muy temprano en la mañana. No había dormido la noche anterior. Las labores que realiza de recolección de residuos también las hace cuando no hay sol.

“Anoche trabajé toda la noche; ya amaneció así que ahora duermo un rato”, dijo.

Muchas veces duerme en el caño de Teusaquillo, el de la carrera 15. Allí se reúnen también otras personas con carretas similares.

“Hay personas que lo miran a uno feo. Piensan que uno llega a fumar, o hacer algo malo, pero no. Yo, por ejemplo, no tengo vicios, ni nada. Si no que me ha tocado una vida dura”, agregó.

Don Wiliam y sus amigos al estar en esa zona, son observados desde las ventanas por los vecinos quienes no dudan en llamar a la Policía. Estos hombres con carretas les genera una sensación de inseguridad.

Gabriel, un vecino que vive en una casa cercana, indicó que “a mí en lo personal no me incomoda, pero a los vecinos sí, por eso llaman a la Policía, y a ellos les toca irse, los sacan por decirlo así”.

En una esquina de la carrera 70 de la avenida Rojas, encontramos con escoba en mano a Deiver de 27 años, quien se dedica a recolectar diferentes materiales por las calles. Barría el espacio que estaba ocupando con su carreta llena de grandes cantidades de bolsas y sacos.

“Aquí nos paramos tres con nuestras carretas, dormimos acá”, manifestó.

Deiver sabe la percepción que puede generar el hecho de ver a muchos de ellos en espacios públicos, con carretas y durmiendo en las calles.

“Hay gente que pasa por aquí y creen que uno los va a robar, hay vecinos que pasan y creen que nosotros somos ladrones, o consumidores de drogas, y están equivocados. No todos somos así”, precisó.

La mirada de los vecinos de ese sector ante la presencia de estas personas es la siguiente:

“En la mañana no hay problema porque pasa la Policía, pero en la noche eso se convierte en un foco de inseguridad. No podemos decir que todos, pero la mayoría consume sustancias y esa gente cuando está drogada es complicada”, comentó un habitante.

Una cuadra más adelante sobre esa misma avenida Rojas, y en la esquina de una casa desocupada, además de carretas cargadas, está un cambuche donde duermen dos niños y dos niñas. Carolina, madre de los menores contó que desde hace dos meses vive allí, mientras su esposo, sale con su enorme carreta.

Y aunque para Carolina la presencia de ella y de las otras personas que la acompañan no debería causar molestias, los residentes del sector piensan de otra manera:

“A raíz de eso se ha incrementado la inseguridad en el barrio; uno llega después de las 10 u 11 de la noche y uno no puede pasar por la esquina porque hay muchas carretas, además, estas personas tienen perros de raza muy peligrosa y si uno les dice algo nos mandan los perros”.

Por la calle 116 con Cra 70, los vecinos dicen que la presencia de personas con inmensas carretas no es solo en esquinas o espacios no habitados, sino al frente de sus casas.

Bogotá tiene un registro de 25 mil recicladores de oficio. De estos, al menos 1.100 no tienen vivienda fija o se encuentran en condición de calle. Adicionalmente, se debe resaltar que, una preocupación que le surge a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) es que hay 1.700 ciudadanos que son considerados por esa oficina como ‘población carretera’, es decir, personas que hacen uso de carretas, trabajan en las calles, recogen residuos, pero que no son considerados como recicladores de oficio.

Lo que dice el Distrito

El secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, dijo que "a corte del 30 de noviembre se han registrado en Bogotá 1029 homicidios de los cuales 48 están identificados como habitantes de calle o carreteros, representando un incremento en comparación con el año pasado. Desde hace varios meses hemos venido trabajando con varias entidades del Distrito para atender esta situación”.

Agregó que “estos carreteros son instrumentalizados por grupos de microtráfico y delincuentes, por su condición de vulnerabilidad, terminan expuestos, en medio de riñas y disputas delincuenciales”

Y precisó que “muchos pertenecen a población vulnerable; y hemos empezado con un proyecto piloto en la zona de María Paz, lo que queremos es que sea un escenario de los carreteros”.