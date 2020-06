Críticas desde el Concejo contra Claudia López por aumento de inseguridad

Luego de la compleja situación que se ha venido registrando en Bogotá por causa de altos índices de inseguridad, desde el Concejo se escucharon fuertes críticas contra la alcaldesa, Claudia López, por no asumir la responsabilidad por lo que está pasando.

Primero salió al paso el presidente del Cabildo Distrital, Carlos Fernando Galán, quien criticó que la alcaldesa no entregue respuestas claras por lo que está pasando.

Eso de sacar pecho cuando los indicadores de seguridad mejoran pero culpar a otros cuando empeoran no es serio ni responsable. No le queda bien a la alcaldesa @claudialopez lavarse así las manos. Se necesita política clara y contundente y mejorar coordinación.

Posteriormente, reclamó que se debe implementar un política clara de seguridad y dijo que el aumento de los hurtos viene desde febrero.

Advertimos crecimiento de inseguridad desde febrero, no es hora de que Alcaldesa responsabilice al Gobierno Nal y a Policía. La responsabilidad es de todos y no vemos una política clara. No es en medios ni en twitter, es en la calle donde necesitamos contundencia contra el crimen