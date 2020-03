Crueldad animal sin límites: le disparan diez veces a un perro con un arma de balines

No paran los casos de maltrato animal en Colombia. Esta vez se conocieron los detalles de un sujeto, que en el barrio La Libertad, del municipio de Zipaquirá (Cundinamarca), le disparó a un perro diez tiros con un arma de balines.

Al animal le quedaron incrustados en su cuerpo los diez proyectiles que lo hicieron sangrar y le generaron mucho dolor, según indicó una animalista que ayudó a atender el caso.

Por su parte, el médico veterinario que recuperó al canino aseguró que el perro llegó muy afectado, con varios perdigones incrustados en su cara y unos graves daños en su córnea.

Al respecto, la comunidad de protección de animales de Zipaquirá aseguró que este tipo de casos podían ocurrir hasta cinco veces al día, donde los más comunes son atropellos a perros y violaciones.

En este momento, el canino se encuentra en adopción, a la espera de que una familia lo acoja y pueda sanar las heridas que le dejó el atroz hecho.

Las reacciones

Sobre el caso, se pronunció la actriz Carmen Villalobos a través de unas historias desde su cuenta de Intagram, donde detalló el sufrimiento del animal.

“Él no podía moverse y estaba llorando, y en el momento en el que lo iban a poner a dormir, el perrito se levantó, comenzó a mover su colita, como quien dice ‘no me mates, a pesar de todo el daño que me hicieron, quiero vivir’”, indicó la reconocida actriz.

De acuerdo a la la ley 1774 de 2016, quien cometa este tipo de hechos en contra de los animales puede pagar penas en prisión que oscilan entre los 12 y 36 meses.