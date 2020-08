¿Cuál es la fecha real de la fundación de Bogotá?

El 6 de agosto de 1538 Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a la zona del actual Chorro de Quevedo y junto a sus hombres puso doce chozas y una iglesia. Esa es la historia de la fundación de Bogotá que muchos aprendieron en el colegio.

Sin embargo, como explica el historiador Julián Vargas Lesmes, algunos consideran que ese 6 de agosto no es la fecha oficial de fundación puesto que ese día "no se cumplieron las formalidades jurídicas de rigor".

"No se constituyó un cabildo, no se nombraron alcaldes y regidores, no se hizo el trazado inicial de la ciudad. Tampoco se cumplió el tradicional requisito de hincar en la mitad de la futura plaza el rollo y sitio para aplicar los castigos legales", dice Vargas Lesmes en el libro 'Historia de Bogotá Tomo I - Conquista y Colonia' (Villegas Editores, 2007).

Por esa razón, se dice que la verdadera fecha de la fundación de Santa Fe fue el 27 de abril de 1539, después de la llegada de Nicolás de Federmán y Sebastián de Belalcázar, quien sí conocía el procedimiento legal. Ese día se creó el cabildo y "se nombraron alcaldes y regidores".

"Se perfeccionó el acto de posesión, se trazaron calles y señalaron solares y se delimitó la Plaza Mayor, exactamente en el área que hoy ocupa la de Bolívar", añade Vargas Lesmes.