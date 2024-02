El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que se levantó la medida de pico y placa para carros particulares los sábados, por lo que la Secretaría de Movilidad publicó un 'Abecé' de las medidas ambientales que se mantiene en la ciudad.

Inicialmente, la entidad resaltó que el pico y placa se levantó debido a que en los últimos días ha mejorado la calidad del aire en la ciudad.

Además, el Distrito levantó la suspensión del trámite de permisos de pico y placa solidario y rehabilitó el servicio a través del portal web de la Secretaría de Movilidad.

Sin embargo, la restricción de pico y placa de los vehículos de carga de modelo 2014 o de años anteriores, continúa vigente.

"De lunes a sábado, de 6:00 a.m. a 1:00 p.m., los vehículos con placa terminada en dígito par (2, 4, 6, 8 y 0), y de 1:00 p.m. a 8:00 p.m., para vehículos cuya placa termina en dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9)", explica la entidad sobre las restricciones para algunos vehículos de carga.

La Secretaría de Movilidad aclaró que la zona occidental corresponde a la Avenida Calle 13 desde el río Bogotá hasta la Tv. 42. Tv. 42, Av carrera 68 y Avenida Boyacá. Límite urbano con Soacha. Límite Urbano de Bogotá (Río Bogotá).

Para los vehículos de carga se mantienen los horarios de tránsito en el resto de la ciudad que se establecieron desde el 2019, de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Los sábados es de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Cabe mencionar que hay excepciones a las restricciones de tránsito que impone la Alcaldía para vehículos de transporte de alimentos, de valores, animales vivos, flores, gases medicinales, entre otros.

La Secretaría de Movilidad advirtió que los conductores que infrinjan estas restricciones, se exponen a la imposición de un comparendo por valor de $572.514 y la inmovilización del vehículo.