¿Cuántas personas se cuelan en Transmilenio? La respuesta le sorprenderá

Para cualquier ciudadano de Bogotá que use Transmilenio es usual ver en cualquier portal o estación a usuarios colándose en el sistema masivo de transporte.

Algunos serpentean entre automóviles y buses articulados para colarse en las estaciones. Otros se arrastran por debajo de las registradoras y otros más las saltan, todo con tal de ahorrarse los $2.950 pesos que cuesta un pasaje en Transmilenio.

Los colados ponen diferentes excusas para hacerlo: no están satisfechos con el costo del pasaje, se sienten inseguros y no hay comodidad dentro del sistema. Si bien muchos ciudadanos que pagan su pasaje tienen en su imaginario que la inmensa mayoría de personas se cuelan, lo cierto es que la cifra parece no ser tan elevada.

¿Cuántas personas se cuelan en Transmilenio?

La Dirección Técnica de Seguridad de TransMilenio S.A., desarrolló la medición de evasión en el componente troncal en 63 estaciones y los 9 portales del Sistema, siendo la más amplia llevada a cabo ya que en 2022 el análisis se realizó en 43 estaciones.

El proceso de levantamiento de la información incluyó trabajo de campo, seguimiento por cámaras, SIDEST (sistema inteligente de detección de eventos) y su posterior procesamiento y análisis de resultados.

El estudio, con corte a 30 de septiembre 2023, reveló que el 15,32% de los usuarios ingresan de forma irregular, cifra similar a la registrada para el año 2019 (15,36%) y que llegó a aumentar al 28,51% en el 2022. Reduciendo en más de 13 puntos la evasión, comparado con 2022.

“Hoy más del 84% de los usuarios pagan su pasaje, resultado del trabajo del Ente Gestor al fortalecer el plan estratégico dirigido a mitigar el no pago del pasaje, que plantea cuatro líneas de acción (control, monitoreo, infraestructura y cultura), y en el que seguiremos avanzando para que, entre todos, mejoremos cada vez más el servicio cuidando lo que nos pertenece”, aseguró el gerente de TransMilenio S.A., Orlando Santiago.

¿Cuántas personas se cuelan en el servicio troncal?

15 de cada 100 personas (3 de cada 20) están ingresando sin pagar su pasaje. Según estas mediciones se estima que la tasa de evasión en el componente troncal para el periodo 2023-II se encuentra en el 15.32%.

¿Cuáles son las troncales en donde más ha disminuido la evasión?

Las troncales Caracas Centro, Carrera 10 y Eje Ambiental tuvieron la mayor disminución de evasión con respecto al 2022

¿Cuántos colados han resultado heridos o fallecidos?

Para el año 2023 se reportan 11 heridos y una fatalidad por ingresos o salidas irregulares del Sistema.

¿Cómo avanza la instalación de las nuevas puertas de seguridad?

Actualmente, se cuenta con nuevas puertas instaladas en 24 estaciones; se realizó una adición al contrato que permite llegar a 9 estaciones más, de las cuales van a entrar en operación 2 estaciones más en diciembre y el resto en el primer trimestre de 2024. Adicionalmente, se está adelantando un proceso licitatorio para instalar nuevas puertas automáticas en 29 estaciones más, en las troncales NQS Centro, NQS Sur, Calle 13 y Caracas Sur