El secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez, dio a conocer que el aumento del impuesto predial para el próximo año será de aproximadamente un 4.9%. Esta tasa aplicará a más de 6.700 inmuebles cuyo valor es superior a los 1.100 millones de pesos; sin embargo, habrá topes para los estratos 1, 2 y 3.

"Para el próximo año Catastro hace una actualización de los avalúos catastrales con base en un censo mobiliario, donde mira la evolución de los avalúos en los diferentes dominios llámese presencial, residencial de estratos 1,2, 3 ya hasta el 6, incluyendo comercio, industrial, bodegas, parqueaderos etc.", dijo Ramírez.

El cambio del predial depende de las diferencias en el avaluó catastral, pero la tarifa no se cambiará exceptuando los predios de más de $1.100 millones que fueron modificados en el acuerdo del año pasado llamado Plan Marshall, teniendo en cuenta que son más de 6.700 predios que pasaron del 11.3 X 1.000 al 12.3X1.000.

Además, se tendrán en cuenta los topes del Concejo de Bogotá donde implica que en el estrato 1,2 y 3 no puede aumentar más de lo legalizado y finalmente se tiene muy presente la inflación y hasta cuanto subió el salario mínimo para el 2022.

“Hay que entender que para que se apliquen esos topes, los propietarios deben haber pagado el predial en esta vigencia, si alguien no ha pagado el predial en la actual vigencia, entonces no va a tener el beneficio el próximo año, es importante entenderlo, porque después llega alguien a decir que le subió mucho el predial y es porque tal vez no lo pagó este año”, dijo el funcionario.