"Cuarentena en localidades de Bogotá por covid no suena muy bien": experto

“Yo entendería que no es la mejor ruta para lograr el control, sin decir que no sea la correcta, sino que como lo hemos planteado en el comité de expertos tiene que ver con el autocuidado y la responsabilidad”, manifestó.

El experto afirmó que no todos los contagios están relacionados con la indisciplina social sino que también se han visto en personas que tienen que salir a trabajar por necesidad.

“Los contagios están ocurriendo lejos de la habitación de los individuos, sobre todo en aquellos que son incompatibles con el aislamiento (...) Los contagios se están presentando también en aquellos individuos que les toca salir hacinados en un bus, atendiendo a los clientes en el comercio y en contacto con otros individuos, al estar en razón de su trabajo”, destacó.

Dijo que es difícil cuando para estas personas que no tienen otras opciones, porque ellos no tienen renta básica, incapacidad y las ARL no asumen ningún compromiso.

“Este es un panorama muy complejo entorno a los contagios que se tienen en el país, porque hay que mirar las diferentes variantes que son los contagiados por indisciplina y los que por su trabajo y la necesidad de sus familias resultan también contagiados”, sostuvo.

Castellanos ratificó que en el marco de la atención de la pandemia hay cosas que no se debieron hacer como la final del fútbol colombiano.

“Son cosas que se pudieron evitar pero no se hicieron, los cierres tempranos tampoco se realizaron, por lo que en estos momentos desarrollar cierres nocturnos cuando ya pasó la época de las reuniones familiares, por lo que no tienen ninguna gracia hacerlas en estos momentos”, dijo.

El experto dijo además que la Organización Mundial de la Salud señaló que las cuarentenas estrictas hoy en día, no es la primera medida en la que se debe pensar.

“Nos dice que tenemos que ser más estrictos con otras acciones como el pico y cédula, lo de la ley seca y el toque de queda es importante; porque tenemos que controlar a los desordenados”, puntualizó.