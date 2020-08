Cuarentenas sectorizadas en Bogotá dispararon cierre definitivo de miles de locales: Fenalco

Una reciente encuesta realizada por Fenalco Bogotá reveló que en los últimos meses se ha incrementado el cierre definitivo de pequeños comercios como consecuencia de la cuarentena sectorizada.

De acuerdo con el gremio, el dato más preocupante es que el 31% de los comerciantes ha optado por cerrar de manera definitiva sus negocios, lo que significa unos 58 mil establecimientos afectados, en su mayoría pequeños y micros negocios con menos de 10 empleados.

El reporte de Fenalco Bogotá también señaló que “en los últimos dos meses con las cuarentenas por localidades, las ventas han disminuido en más del 50% para el 48% de los encuestados. Para el 31% de los comerciantes han caído entre el 30% y el 50% y solo el 6% manifestó que no tuvo disminución de ventas y hace referencia a los sectores que venden artículos de primera necesidad y que siempre han estado abiertos”.

En ese sentido, el presidente del gremio, Juan Esteban Orrego, indicó que “debemos aprender a vivir con el COVID-19 pues las cifras y testimonios de nuestros comerciantes lo demuestran. Ya no aguantamos más y necesitamos abrir de inmediato para salvar el tejido empresarial".

Agregó que "mientras el comercio no pueda abrir puertas al público y mientras sigamos abriendo de manera intermitente con cuarentenas que son anunciadas de manera improvista, no podemos hablar de reactivación y por el contrario más empresas quebrarán, más desempleados tendremos en las calles, más fuerza tomará la informalidad que no cumple ningún protocolo de bioseguridad y sin duda más inseguridad viviremos”.

De la misma manera, el gremio aseguró que las empresas que aún siguen a flote han implementado varias medidas como “trabajo en casa (44%), vacaciones (14%), terminación de contratos (9%), licencias no remuneradas (8%), suspensión de contratos (7%). El 54% ha obtenido un crédito bancario para su empresa”.

Según datos arrojados en la encuesta de Fenalco Bogotá, “60 de cada 100 establecimientos comerciales en Bogotá, han recibido el permiso para operar, el 40% restante permanece con puertas cerradas al público. Frente a este panorama, el comercio electrónico (ventas a través de plataformas de ecommerce, domicilio, redes sociales y páginas web propias) se ha convertido en la mejor alternativa para vender productos, el 84% de los comerciantes encuestados ha recurrido a este mecanismo de supervivencia”.