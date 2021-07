Cuarto pico por variante Delta y reapertura de entretenimiento: Advertencia de médicos

Aunque científicamente aún no se comprueba la presencia de otras cepas del virus en la capital del país, no se descarta que ya esté circulando toda vez que en el aeropuerto internacional El Dorado no se ha impuesto como norma la PCR para quienes entren y salen desde Bogotá.

Lyda Osorio, médica epidemiología de enfermedades infecciosas y docente de la Universidad del Valle, señaló que se han demostrado infecciones con la variante Delta en personas que ya están vacunadas, principalmente en aquellas que todavía no han completado el esquema de vacunación.