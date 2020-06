Cuatro almacenes en Bogotá fueron cerrados por aglomeraciones en el 'Día Sin IVA

La Secretaría de Gobierno reveló que en el 'Día Sin IVA' se adelantaron en Bogotá 52 operativos de inspección, vigilancia y control para monitorear los posibles puntos de aglomeración en los establecimientos comerciales.

En estas visitas fueron cerrados por aglomeraciones cuatro establecimientos de comercio, entre estos la sucursal de Alkosto del barrio Venecia y otro en Centro Suba.

“También se le impusieron medidas correctivas a seis más como Alkosto de la calle 68, una sucursal de la Brasa Roja, una escuela de automovilismo en Centro Suba y un establecimiento en San Victorino, entre otros. Además, hay otros establecimientos en proceso de vigilancia y control especial”, señaló la Secretaría.

El cierre de Alkosto señala el Distrito será por cuatro días, esto tras evidenciar un incumplimiento del almacén en el adecuado manejo de las aglomeraciones en el ingreso de los clientes durante la jornada del día sin IVA.

Otra de las sanciones es por no promover la distancia mínima, permitir el ingreso de más de una persona por núcleo familiar y no diligenciar el registro de control de temperatura, éstas fueron algunas de las irregularidades detectadas en el lugar.

“Hago un llamado a la reflexión a toda la ciudadanía. No hay ningún descuento que valga la vida, no hay ninguna compra que no pueda esperar unos meses, todo lo podemos recuperar, lo único que no podemos recuperar es la vida”, agregó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.

Igualmente hizo un llamado para que “el Gobierno Nacional evalúe si es prudente, en medio de estas circunstancias y del momento más crítico del crecimiento del contagio, realizar otros dos días sin IVA con el riesgo de enormes aglomeraciones