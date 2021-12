Cuatro concejales de Bogotá renunciarían a su cargo para aspirar al Congreso

Antes de este viernes 10 de diciembre -fecha en que terminan las sesiones ordinarias- el Concejo de Bogotá tendrá que dar trámite a las renuncias presentadas por cuatro concejales que tendrían aspiraciones a una curul en el Congreso de la República.

Se trata de los funcionaros Andrés Forero, del Centro Democrático; Andrea Padilla, de Alianza Verde; así como también Yefer Vega y Carolina Arbeláez del partido Cambio Radical.

Los hasta ahora cabildantes serían cabeza en las listas de sus respectivos partidos con el fin de aspirar a la Cámara de Representantes por Bogotá. No obstante, en el caso de Yefer Vega, su aspiración sería a una curul en el Senado de la República, según confirmó el funcionario al medio El Nuevo Siglo. "Y lo mismo digo si tengo la posibilidad de ir al Senado: estaré un periodo, máximo dos. Soy una persona de crecimiento y no me quedaría más de dos periodos en ninguna corporación”, afirmó Vega al medio citado.

Se espera que este martes, tras no votarse el POT ni el presupuesto de Bogotá para 2022, el Concejo dé trámite a las renuncias presentadas por los concejales.

Cabe resaltar que será hasta este 13 de diciembre el plazo que tendrán los partidos y movimientos políticos para inscribir sus listas a Cámara de Representantes y Senado de la República para las elecciones legislativas del 2022.