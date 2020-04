Cuidarse con hambre es muy berraco: comerciante que abrió negocio pese a cuarentena

En un recorrido por los barrios Restrepo y 20 de julio al sur de Bogotá, algunos locales comerciales, que deberían estar cerrados por la cuarentena, están empezando a abrir sus puertas porque ya no tienen cómo pagar sus deudas y comprar mercado, aseguran los comerciantes entrevistados por RCN Radio.

La mayoría de comerciantes fue reacio a hablar ante un micrófono. No obstante, lo hizo Edgar Bernal, que tiene un pequeño local de joyería y relojería cerca a la iglesia del 20 de Julio. Justo empezaba abrir su negocio después de estar cerrado por más de un mes.

"Abrí porque la situación es insostenible. Esas largas que da el Estado, porque claro, hay que cuidarse, pero cuidarse uno con hambre es muy berraco", dice en entrevista con este medio.

Y añade: "es que viene la decisión entre si no lo enferma a uno el coronavirus, pues se va enfermar uno de algo porque, aguantando hambre pues se tiene que enfermar la gente. Entonces si no es una cosa, es la otra".

Don Edgar señala que abrió porque el arrendador "no me rebajó lo del arriendo y me tocó pagar, porque esos privilegios que dijo el Estado, por acá no se ve. No sé si en otro lado, pero acá no".

¿A ido a un banco?, porque dicen que están prestando a los pequeños y medianos empresarios, le preguntamos.

"Nosotros fuimos e hicimos la gestión porque acá, con este negocio, antes que sucediera este incidente del coronavirus, teníamos una cuentica en el banco Caja Social, y hace más de un año hemos trabajado con ellos, pero cuando suceden estas cosas ponen 50 mil peros...No nos prestaron", narra.

Como Edgar, decenas de locales comerciales de ferretería, productos de belleza, montallantas, entre otros, comienzan a abrir sus puertas pese a las restricciones.

Incluso, algunos deben cerrar y abrir la puertas de sus negocios varias veces al día, por miedo a que la Policía les imponga un comparendo.

Esta semana, el presidente Iván Duque anunció la prolongación de la cuarentena. hasta el 11 de mayo, pero dijo que se irán abriendo algunos sectores económicos como la construcción y las manufacturas.