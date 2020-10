Cupo de endeudamiento de Claudia López: inició su definición en el Concejo

En la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá inició la discusión del cupo de endeudamiento solicitado por la alcaldesa Claudia López y cuyo valor supera los diez billones de pesos, la cual tiene dos ponencias positivas con modificaciones.

Los radicados fueron realizados, por un lado por las concejalas Marisol Gómez de Bogotá para la Gente y María Fernanda Rojas de la Alianza Verde y por el otro, por la concejal Sara Castellanos del Partido Liberal.

Lea también: Distrito crea mesa de trabajo para establecer política pública de vendedores informales

Marisol Gómez explicó que junto a Rojas llevaron ante los 15 concejales de la comisión una ponencia positiva por la situación que vive la ciudad debido a la pandemia y aseguró que la capital colombiana puede asumir y pagar esa deuda.

"Muchos dicen que no se puede aprobar un cupo de endeudamiento de 10.8 billones en un momento de tanta incertidumbre económica. Al contrario, es en este momento que la ciudad debe tomar este cupo para no desfinanciar el Plan de Desarrollo", indicó.

"Ante la incertidumbre que hay por los ingresos, resultado de la crisis económica, el cupo de endeudamiento es precisamente a donde debe apelar el distrito para no dejar desfinanciadas muchas obras importantes que a la final van a reactivar la economía, van a generar empleo", añadió.

Por su parte, Sara Castellanos expuso que la deuda es importante teniendo en cuenta la inversión necesaria para reactivar la economía. Afirmó que propuso algunas modificaciones para optimizar el gasto de los recursos solicitados por el Distrito a la corporación y que el monto sea de 8.3 billones.

"Mis modificaciones son decirle no, por ahora, a 23 proyectos que serían financiados con el cupo de endeudamiento; dentro de esos 23 proyectos hay unos que son gastos de funcionamiento como la compra de equipos para entidades y que por ley no pueden ser financiados de esa forma", dijo.

"Son proyectos que empiezan en el 2023 y no son urgentes para la ciudad, proyectos que no son prioritarios como la construcción de un monumento. Además, propongo una reducción en los recursos asignados al corredor la carrera Séptima por no estar claro", sentenció.

Lea también: Piden a Claudia López suspender la entrega de protocolos sobre protestas

El proyecto debe ser votado y aprobado por la comisión de hacienda del Concejo. Posteriormente, pasaría a ser discutido en la plenaria de la corporación y votado por los 45 concejales que la conforman; de ser aprobado será un acuerdo de la ciudad.

Con anterioridad se discutió el 'Plan Marshall' con el que el distrito busca la reactivación económica tras superar el primer pico de la pandemia de covid-19 por lo que se relaciona con el cupo de endeudamiento.