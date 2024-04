La Alcaldía de Bogotá ha venido desarrollando iniciativas para brindar oportunidades de crecimiento personal y profesional a los distintos grupos poblacionales, especialmente a los de escasos recursos. Dentro de estas, se destacan programas de formación en distintas áreas del conocimiento, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de la ciudad.

Recientemente, el Instituto para la Economía Social (IPES), anunció el lanzamiento de un curso de marketing digital totalmente gratis, dirigido a los vendedores informales de la ciudad y a los emprendedores por subsistencia que comercializan sus productos a pequeña escala.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) será el encargado de dictar el curso y certificar a todos sus asistentes, quienes recibirán formación en marketing digital, estrategias de posicionamiento de marcas de emprendimiento y productos y herramientas para promocionar su trabajo utilizando medios digitales y redes sociales. Sin duda, esta formación les aportará al crecimiento de sus negocios y los nutrirá de nuevas aspiraciones.

¿Cómo me puedo inscribir?

Las personas que cumplan con los requisitos y estén interesados en acceder al curso gratuito, tendrán hasta el próximo 9 de abril para inscribirse a través de este enlace, en donde encontrarán el formulario de registro.

Allí deberán ingresar su número de cédula y en caso de no estar registrados, tendrán que completar sus datos personales y de contacto, además de elegir su ocupación actual (vendedor informal, bicitaxista, comerciante de plazas de mercado, emprendedor, etc.). El sistema también le preguntará si está interesado en participar en las rutas de formación integral o en los talleres de orientación laboral.

Las clases del curso de marketing digital se llevarán a cabo de forma presencial desde el 11 y hasta el 26 de abril en el Punto Vive Digital Veracruz, ubicado en la calle 17 No. 4 – 65 (segundo piso). El horario de las clases será de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

