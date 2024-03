Damnificados por vendaval en Usme esperan las ayudas de la Alcaldía de Bogotá

“Mi casa quedó destechada totalmente, se me dañaron varios enseres, y máquinas de coser con la que trabajaba. Las ventanas salieron volando, se partieron los vidrios. Todo eso fue bastante angustiante y caótico. Me tocó estar despierta toda la noche por si llovía no se siguieran mojando las cosas y también porque se podían meter a la casa porque quedó desprotegida”, dijo la mujer afectada.

En la carrera 4 este con calle 90D sur, zona afectada, se encuentra el colegio San Estanislao Zuleta, que también presentó afectaciones con la caída de techos y un muro, lo que desató temor en la comunidad escolar.

“El fuerte viento comenzó a arrastrar tejas y afectó el colegio donde todos los niños preocupados se tiraban al piso, y seis resultaron afectados con lesiones. Además, a una profesora embarazada también se la llevaron de urgencias. Todos estaban gritando que querían irse para sus casas en medio de la tempestad”, dijo Rosa Arévalo, vecina de la institución educativa.

En la zona afectada quedaron las tejas rotas de las casas afectadas, muchas de ellas han sido recogidas por recicladores.

En el sector se quedaron esperando las ayudas de la Alcaldía de Bogotá para siquiera poder pasar la noche bajo techo, sin embargo, los damnificados solicitaron un rápido apoyo de las autoridades distritales.

“Estuvimos esperando porque nos dijeron que iban a venir, pero no llegaron. Esperemos que lleguen hoy temprano porque no sabemos si las lluvias van a continuar. Le pedimos a las autoridades que vengan lo más pronto posible, porque esto no se le desea a nadie.”, dijeron los afectados.