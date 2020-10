"Necesito una ayuda pa' quitarme esta loquera, también me provoca tomarme una aguilera, no consigo mi cartera, me cayó una piojera, no tengo nada en la nevera. (...) "Yo no soy una cualquiera, no soy bandolera, ni pistolera, tampoco soy estudiante, yo soy es rapera, una humilde abuelita rapera. Yo me vine a Bogotá para salir de esta loquera”, canta la mujer con una vitalidad fuera de lo común.

La abuela rapera canta mientras carga un bolso gris en el antebrazo con el que se sostiene de los barandales de Transmilenio. Con su otra mano sostiene el bafle y el micrófono negro con el que amplifica su voz.

Recientemente se viralizó también un video de una niña de Venezuela que cantaba muy bien rap en el Transmilenio. En ese estilo, los venezolanos tienen un precedente particular y un talento innato.

Los que conocen del tema saben que quizás el mejor rapero en español de la historia fue 'Canserbero', un ciudadano de Venezuela. El rapero aparentemente se suicidó en 2015.