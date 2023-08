'Debate plagado de show': Claudia López sobre candidatos a la Alcaldía

La alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, se refirió a los últimos tres debates de los candidatos a la Alcaldía de la ciudad, mencionando que algunos aspirantes, han sido los mismos que engañaron a la ciudad quitándole policía, pero ahora posan de salvadores.

De acuerdo con la alcaldesa, los debates han sido realizados por personas que hacen shows y que si existen proyectos para mejorar la seguridad en la ciudad, además que se han utilizado diferentes dispositivos tecnológicos para este fin, hasta sacando a policías que cumplían papeles administrativos hacia las calles.

"Un debate plagado de show y lugares comunes. Tecnología hay, organización ciudadana en frentes de seguridad y cuidado hay, policías sacados de labores administrativas para ir a vigilancia también. Lo que no hay es suficiente policía y justicia. La primera no da abasto y en la segunda reina la impunidad. En esos dos aspectos Bogotá necesita soluciones estructurales, no cinismo, show y lugares comunes”, dijo.

Asimismo, le dio un ultimátum al presidente Gustavo Petro para que decida de manera pronta si apoyará o no el proyecto de la 'Policía Local'. “El Congreso tiene la palabra. Vuelvo a pedirle al ministerio de Defensa y al Presidente Gustavo Petro que nos digan si le permitirán o no a Bogotá ayudar y cuidarse teniendo una policía local propia. ¿O solamente nos va a seguir quitando Policía y desprotegiendo sin dar ninguna solución?”, sostuvo.

La alcaldesa le formuló algunas preguntas al mandatario de los colombianos: “¿Apoyan o no el proyecto de justicia local para combatir la impunidad que va para segundo debate? ¿O también lo van a parar?”.

López concluyó que con su proyecto se podrá ayudar a que la Policía Nacional siga combatiendo el homicidio, el narcotráfico, la extorsión, el crimen organizado y transnacional, además de dividirse las tareas que requiere mejorar la seguridad y convivencia en una ciudad donde viven diez millones de personas.