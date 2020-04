Desde que inició la medida de aislamiento, la situación para decenas de familias venezolanas se ha complicado, por esa razón cada día son más los que viven bajo el puente o en otros puntos de la ciudad, como sobre la calle 26 y en el centro de la capital.

"Con esta hambre que tenemos y no somos delincuentes, por eso esperamos un poco de comida regalada o una ayuda antes que robar. Pero no queremos regresar a Venezuela", dijo Johana Pérez, una joven que no supera los 19 años y que asegura está cansada de pasar hambre.

En medio de su tragedia y de una ayuda que aseguran no les llega, los venezolanos que habitan bajo el puente de la Avenida Boyacá, aseguran que tienen miedo a que lleguen los agentes migratorios, porque eso significaría el final de su estadía en Colombia y su regreso a una Venezuela donde, aseguran, estarían peor.

"Acá sabemos que es por la situación de salud, en nuestro país, con o sin coronavirus, nos hacen pasar hambre", señaló Eduardo o 'El Lalo' como pidió se le llamara.

Por ahora, solo les queda esperar y mientras aguardan mejores tiempos, piden ayuda al distrito o caridad a sus habitantes.