Decenas de familias mantienen protesta en Ciudad Bolívar por ayudas humanitarias

Más de 300 personas que integran decenas de familias de bajos recursos completaron 24 horas protestando de manera pacífica en inmediaciones de la alcaldía local de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, por incumplimientos del Distrito en la entrega de ayudas humanitarias.

Según los manifestantes, en total son más de tres mil personas que se podrían movilizar para sumarse a la protesta.

“Estamos aquí con nuestros niños y abuelos, todos protestando, porque desde hace seis meses no recibimos ninguna ayuda por parte del Distrito. Fueron promesas que nos hicieron mientras estábamos en el refugio humanitario Villa Gloria”, denunció Johana Benavídez, una de las voceras de esta comunidad.

Lea también: Más de diez familias damnificadas dejó incendio en Caracolí, Ciudad Bolívar

Con carpas y fogatas, las familias pasaron la primera noche a la espera de que las autoridades locales o la Alcaldía Mayor les explique por qué no se han cumplido las promesas de vivienda digna y subsidios.

“Estamos en medio de una pandemia. Muchos perdimos nuestro sustento porque no pudimos trabajar, no tenemos nada qué comer, no nos llega ningún subsidio y nadie responde. Mi esposa está en condición de discapacidad y no tengo cómo trabajar", dijo otro de los manifestantes.

Cubiertos con cobijas y ruanas, las personas hacían una fila con la esperanza de que les fuera entregada alguna ayuda.

“Yo tengo 75 años, vendía dulces y ya no me dejan. No tengo a nadie más; como no podía pagar arriendo me sacaron de la pieza en que estaba y ahora estoy en la calle, aguantando hambre. Me estoy enfermando”, sostuvo Carmenza Buitrago.

De interés: Tarifas de TransMilenio y SITP no subirán en el 2021

Adicional a esta situación, algunos manifestaron su preocupación pues por la situación de la pandemia y al estar aglomerados temen que se puedan enfermar, pero aseguran que se mantendrán allí para buscar una respuesta.

También, explicaron que la gran mayoría no tiene celulares y no entienden cómo hacer registros o activar aplicaciones para poder recibir subsidios.