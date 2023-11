Decenas de usuarios de Avianca pasaron la noche en El Dorado por cancelaciones de vuelos

Decenas de viajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá padecen un calvario por el retraso y la cancelación de vuelos de la aerolínea Avianca, situación que se generó por complicaciones climáticas, según explicó la aerolínea.

Durmiendo en el piso y otros en sillas, los afectados denunciaron que no les avisaron a tiempo sobre la problemática y temen que les incumplan en los vuelos reprogramados, debido a la gran cantidad de personas que requieren viajar.

Una de las afectadas proveniente de San Andrés con escala en Bogotá, contó que tuvo que quedarse en el Aeropuerto porque no pudo llegar a su destino en Cali, debido a que su vuelo fue cancelado.

“Desde que salimos de San Andrés el vuelo se retrasó, nunca nos dieron una explicación. Sin embargo cuando llegamos a Bogotá para hacer escala y subirnos en el otro avión nos dijeron que lo habían cancelado. Solo nos dijeron que no habían vuelos y teníamos que esperar hasta el jueves para reubicarme y me dieron 250 mil pesos para hospedarme”, dijo la viajera afectada.

Otra de los viajeros dijo que la aerolínea tuvo que reubicarla en un vuelo de la 1 p.m. del jueves, y ella tenía previsto llegar en horas de la noche del miércoles a su destino.

“No nos dieron ninguna explicación, solo nos dieron $250 mil y nos dijeron que nos defendiéramos como pudiéramos. No me parece que ocurra esto cuando uno tiene compromisos, y a la aerolínea les da igual, y reubican cuando quieren sin pensar en el daño que le hacen a los viajeros”, manifestó la usuaria.

¿Qué dijo Avianca?

La aerolínea Avianca comunicó que debido a las condiciones climáticas hubo demoras y cancelaciones.

“Viajeros, ha sido un día difícil, el clima en las horas de la mañana en el Aeropuerto El Dorado y el Programa de Demoras en Tierra por cambio de configuración de pistas por vientos, han provocado demoras y cancelaciones”, explicó la aerolínea.

Según Avianca, hubo demoras en 400 vuelos, que impacta alrededor de 64.000 pasajeros a nivel nacional; y cancelación de 66 vuelos que afecta a 9.400 viajeros. La mayoría de los pasajeros con cancelaciones están siendo reacomodados entre miércoles y jueves.

Se espera que este jueves 23 de noviembre los vuelos programados se realicen sin ningún inconveniente.