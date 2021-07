El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Nicolás Uribe, dejó en claro que esa entidad devolverá de forma integral los recursos que alcanzó a recibir para la compra de un millón de vacunas anticovid, de parte de las empresas que querían inmunizar a sus trabajadores.

En diálogo con RCN Radio, el directivo señaló que “nosotros no compramos las vacunas. La compra se materializaba con el giro de los recursos y desde esa perspectiva no hay ningún traumatismo, lo que no hubo fue el giro de los recursos y en consecuencia no se incurrió en ese costo, por lo que se puede devolver esa plata de manera integral”, indicó.

Uribe explicó que la semana pasada el Gobierno anunció la incorporación del grupo de edad entre los 35 y 39 años al Plan Nacional de Vacunación anticovid y simultáneamente, hizo pública la intención de abrir nuevos grupos poblacionales adicionales cada semana, por lo que esos recursos se podrán invertir en reactivación.

Explicó que en los próximos días habría acceso público y gratuito a vacunación para personas mayores de 25 años y en agosto probablemente para la totalidad de la población mayor de edad.

“El Plan Nacional de Vacunación está incluso contemplando la universalidad del acceso a las vacunas y las empresas no andan en una situación como para estar gastando en vacunas que pueden obtener de manera gratuita y oportunamente en las mismas condiciones”, dijo.