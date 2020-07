Decreto de confinamiento por obesidad es discriminatorio: Gorditos de corazón

El director de la fundación 'Gorditos de Corazón Colombia', Salvador Palacios, aseguró que es discriminatorio el decreto de confinamiento para personas obesas, hipertensas o con diabetes que fue establecido por la Alcaldía de Bogotá, aunque reconoció que la obesidad es un factor de riesgo para contraer con mayor facilidad el coronavirus.

En diálogo con RCN Radio, Palacios indicó que "no podemos estigmatizar, señalar o discriminar a las personas con obesidad, teniendo en cuenta que es una enfermedad diagnosticada por la OMS como una epidemia", mientras reiteró que "estas decisiones hacen parte de una discriminación y no estamos de acuerdo, porque entonces yo pensaría cómo vamos a hacer un control que no se tiene muy claro de sobrepeso y obesidad en el país".