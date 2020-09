Tras la destrucción de una parte de los Centros de Atención Inmediata (CAI) en Bogotá, en medio de las protestas y disturbios que se registraron en los últimos días, la alcaldesa Claudia López, dio a conocer este jueves que varios de estos centros móviles funcionarán en algunas zonas para reforzar la seguridad en la capital del país.

“Tenemos un dispositivo de seguridad y convivencia para Bogotá, que la gente no crea que porque en algunas semanas los CAI no van a estar operando físicamente, no por eso no hay seguridad y no hay policía y no estamos presentes en los barrios, queremos decirle a cada barrio que vamos a recuperar la confianza entre la ciudadanía y las autoridades”, afirmó.

Durante los hechos sucedidos la semana pasada, 72 CAI fueron vandalizados, de este número 33 incinerados y el restante presentaron afectaciones en su infraestructura.

La mandataria añadió que “no hemos perdido seguridad y presencia en los barrios por cuenta de los CAI que fueron vandalizados. Vamos a mantener un dispositivo de seguridad que garantice más presencia de seguridad (...) la seguridad no dependen de que el CAI esté o no abierto”.

Sin embargo, la alcaldesa López reiteró que la capital del país sigue con un déficit de pie de fuerza. “En parte lo que ocurrió la semana pasada es el precio que ha pagado Bogotá, doloroso por un déficit sistemático de presencia de autoridades de policía en la ciudad. Veníamos trabajando con el Gobierno en un incremento, necesitamos más y mejor policía, no es un problema de cantidad sino de calidad, más y mejor policía”.

Entre tanto, las denuncias por parte de los ciudadanos ya no se recibirán en los CAI de los barrios, sino en la línea 123. “En adelante, no harán denuncias a ningún teléfono de un policía o un CAI, las denuncias se harán exclusivamente en la línea 123, nos va dar una capacidad de respuesta más rápida una mejor supervisión y control”.

Por último, la alcaldesa López reiteró la invitación a los ciudadanos para que ayuden con información que permita la captura de 13 personas señaladas de la destrucción de algunos de los CAI.

“Para que podamos judicializarlos y evitar que este tipo de hechos vuelvan a ocurrir, necesitamos la colaboración de la ciudadanía”, apuntó.