Delincuencia no se puede relacionar con una nacionalidad: Concejales a Claudia López

Para los concejales de Bogotá, esas palabras aumentan el odio contra los migrantes y no responden a verdaderas soluciones para la inseguridad: "Consideramos que dichos señalamientos no sólo no contribuyen a dar una respuesta efectiva al problema, sino que exacerban el sentimiento de xenofobia y ponen en peligro a las personas migrantes, muy especialmente a quienes provienen de Venezuela".

Por último, le piden a Claudia López que rectifique sus declaraciones pues, recuerdan, Bogotá es una ciudad que se ha construido con los aportes de migrantes nacionales y extranjeros: "(...) le pedimos que rectifique y que asuma una actitud distinta frente a los migrantes, en la que incluso todos juguemos un papel determinante en la lucha contra la discriminación y la xenofobia".