Delincuentes ahora están robando en gimnasios de Bogotá

Sin duda alguna el delito que más preocupa e indigna a la ciudadanía en Bogotá son los hurtos. Y es que cualquier persona puede ser víctima de un robo sin importar si va a pie, en carro o en transporte público, o si está en la calle, su barrio, una tienda o incluso un gimnasio.

Solo en los primeros siete meses de 2023, el hurto a personas en Bogotá ha mostrado un aumento del 29% con 19.624 casos más que en el mismo periodo de 2022, según datos oficiales. Solo durante julio se registraron 11.506 casos denunciados que significaron un incremento de 24,9% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Los delincuentes utilizan todo tipo de métodos para robar, desde los atracos violentos, hasta planes más elaborados para robar sumas considerables y objetos valiosos.

Precisamente, en los últimos días se dio a conocer una nueva modalidad de robo que están aplicando los ladrones en reconocidos gimnasios de la capital del país.

La Revista Semana dio a conocer el caso de Camilo Delgado, ciudadano que fue víctima de un millonario robo mientras entrenaba en un afamado gimnasio del barrio Rosales en el norte de Bogotá.

La nueva modalidad de robo en gimnasios

Los hechos denunciados por Delgado a Semana ocurrieron el 1 de noviembre sobre las 7 de la noche, cuando llegó a entrenar como lo hace habitualmente.

No obstante, cuando salió de entrenar, se encontró con la sorpresa que todos sus objetos que había dejado en el casillero; donde había un computador, documentos, su maleta y hasta las llaves del carro; ya no estaban y la cerradura no había sido forzada.

"Como se puede evidenciar en los videos de seguridad suministrados por el gimnasio, a las 7:21 p. m. yo ingresé mis elementos personales a los casilleros asignados por el establecimiento y que se aseguran de acuerdo con la clave asignada por el mismo usuario" dijo la víctima del robo a Semana.

No obstante, según quedó registrado en las cámaras de seguridad, el ladrón ya estaba en la zona de casilleros y logró observar la clave de Delgado: "En el momento que yo ingreso la clave, el autor del delito se encontraba sentado a mi mano izquierda donde grabó y observó la clave que ingresé en el casillero", también le dijo a ese medio.

Tan pronto dejó el lugar para ir a su clase de spinning, el ladrón abrió el casillero con la clave que acababa de ver y se llevó las pertenencias del cliente mientras este hacía ejercicio tranquilamente.

Al parecer, este tipo de hurtos los cometen comprando suscripciones de un solo día o entrando como invitados al gimnasio. Una vez ya dentro de las instalaciones rastrean a su víctima dependiendo qué tantos objetos lleve.