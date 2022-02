Denuncian acoso sexual y laboral en Koaj: respuesta de la empresa desató indignación

A través de redes sociales se ha viralizado una denuncia en contra de la empresa Koaj por presuntos casos de acoso laboral y sexual al interior de sus tiendas en Bogotá, por parte de los gerentes de estas mismas.

La primera en difundir su caso fue Juanita Camila Pérez, quien a través de su cuenta de Instagram reveló que fue víctima de acoso sexual por parte del gerente encargado de la tienda de Koaj en Gran Bosa Plaza.

La joven relató que además de ser constantemente sometida a jornadas laborales extenuantes por su superior, también recibía comentarios y acciones abusivas por parte de él. "Me trataba de coger con el brazo para así con sus manos poder tocarme los senos de la manera más asquerosa y yo me soltaba y le decía que me respetara, pero él como buen abusador solo se reía", expresó la joven.

Incluso, Pérez relata que en diciembre de 2020, cuando dio positivo para covid-19 tuvo que asistir al trabajo, sin tener en cuenta los contagios que podría provocar. En ese entonces, ya había sido trasladada a la tienda del Centro Comercial Mercurio, pero la situación no mejoró. “Todo era un completo infierno, este gerente me humillaba, no me dejaba ir al baño, me trataba mal, todo el tiempo amenazaba con despedirme, me gritaba y me decía cosas horribles”, agregó.

Ante la difusión de la denuncia, varias personas se han sumado con relatos en contra de la empresa de ropa juvenil, en donde el maltrato físico, largas jornadas laborales, agresión verbal y el acoso sexual son comunes acusaciones.