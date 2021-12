Desde la cuenta oficial de Twitter de la Red Comunitaria Trans denuncian un presunto caso de discriminación en una sala de Cine Colombia, en el centro comercial Gran Estación.

Según la organización, el lugar le habría impedido el ingreso a la presunta víctima, identificada como Yeyito, por ser una persona trans no binaria y quien además habría tenido que "aguantar la humillación y la violencia por parte del personal", según indica la publicación de la Red Trans.

A su vez, en el video que fue divulgado, la víctima asegura que a su familia también se le impidió el ingreso a la función de Spider-Man: No Way Home, película a la que esperaban ingresar. “Es muy triste para mí tener que vivir estos episodios de transfobia, homofobia y demás, porque es súper frustrante tener que encontrarte con personas que son más jóvenes que tú y que tienen ese tipo de comportamientos”, contó al respecto Yeyito.

Además de expresar el caso, Yeyito aseguró que cumplía con las exigencias sanitarias que requiere Cine Colombia para permitir el ingreso, por lo que consideró que no hubo un motivo de fondo para negarle el ingreso. "Es importante que la gente sepa que no es que las personas estemos faltando a las normas o a lo que se rigen, sino que es en serio, tengo mi esquema de vacunación completo y porque soy una persona no binaria la agresión siempre se encuentra en todas partes", agregó.

RCN Radio se comunicó con Cine Colombia para obtener respuesta sobre este caso. No obstante, desde la compañía aún no emiten un comunicado al respecto y se está a la espera de su pronunciamiento.

VIDEO: Denuncian caso de transfobia en cine de Bogotá