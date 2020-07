Denuncian despidos en la Policía  de Bogotá en medio de la pandemia

Un total de 40 policías han sido retirados de la Institución en medio de la pandemia del coronavirus y, en al menos de los 20 casos, los afectados piden que se estudie su situación pues consideran que sus despidos se dieron sin justa causa.

“Yo llevaba más de 10 años, esta era mi vida, aún no entiendo cómo me sacan de esta manera sin un debido proceso. Yo no cometí actos de corrupción. Mi familia depende de mí”, dijo Germán Arango, uno de los denunciantes, quien prestaba servicio en la estación de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

Eran integrantes de los CAI de Guacamayas, Bello Horizonte y de la Estación de la localidad, muchos llevaban más de 5 años y explican que las anotaciones que tenían eran por situaciones menores.

“Por no tener gorra puesta, no usar el bolillo, llegadas tarde, por no tener decomisos de armas blancas, son algunas de las razones que nos atribuyen para nuestra salida, es injusto, nos pueden castigar o trasladarnos pero no quitarnos nuestros sueños”, explicó Diego Daza, otro de los afectados.

Este primer grupo de 20 personas fue retirado el 15 de julio y a la fecha piden ser escuchados para poder explicar sus casos.

“No sé qué voy hacer, tengo que pagar muchas deudas y a parte ahora sólo me queda un mes de afiliación a salud, tantos años de entrega y así nos sacan en medio de esta crisis sanitaria en la que se supone el presidente prohibió hacer despidos”, sostuvo Carlos Barrios.

“Perdimos todo con esta decisión y lo único que solicitamos es que nuestro director el general Atehortúa nos escuche y evalúe lo ocurrido, sólo tenemos anotaciones leves no hemos cometido actos de corrupción o que vayan contra los principios de las institución”, resaltó nuevamente Arango.

En torno a esta situación, el veedor de la Policía, Armando Vergara, dijo que, “pedimos muy respetuosamente al director de la Policía y al Ministro de Defensa que por favor revisen estos casos. Estas personas están quedando desprotegidas en medio de la crisis del coronavirus y a parte la situación de sostenibilidad de sus familias está en riesgo”.