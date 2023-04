Denuncian extraña muerte de joven dentro de patrulla de Policía en Bogotá

Varias denuncias se han conocido tras la extraña muerte de un joven identificado como Anderson Beltrán, quien fue encontrado sin vida dentro de una patrulla de la Policía en la localidad de Bosa, por lo que los familiares han pedido respuestas ante la falsa información que está circulando sobre las causas del deceso.

De acuerdo con Leidy Beltrán, hermana del joven de 29 años, la institución ha estado mintiendo, pues el informe de los uniformados relata que Anderson se suicidó con una prenda de vestir dentro de la patrulla tras golpear a su hermana, pero esto no se ha logrado comprobar en su totalidad.

"Nos llevaron a los dos para la estación de la Tequendama, la patrullera me bajó del carro y dejó a mi hermano, yo le rogué y le expliqué que por favor me colaborara para que soltaran a mi hermano y no me ayudó, después llegué a la casa pensando que mi hermano estaba aquí dormido y mentiras que amaneció muerto", sostuvo.

Asimismo, explicó que las autoridades están ocultando la información, ya que Anderson, al parecer, tenía un problema con otros uniformados desde hace años, cuando estos lo intentaron sobornar para que quitara una demanda en contra de la institución.

"Le rogué a la patrullera que lo soltara tras un comparendo y ella se me reía, aparte de eso, mi hermano unos años atrás tuvo un problema con unos patrulleros que le dijeron a él si les recibía 500.000, pero que él tenía que quitar una demanda en contra de ellos, o sea sobornándolo", mencionó.

Leidy Beltrán concluyó que hasta el día siguiente recibió respuestas sobre el cuerpo de su hermano, ya que Anderson no fue llevado hasta una estación de Policía, por lo que espera el dictamen de medicina legal para tomar las acciones correspondientes.

"Yo llamé al 112 porque escuché un grito de mi hermano, pero nadie me puso cuidado, nadie me colaboró ni nada, por eso pido respuestas, porque ni siquiera estábamos peleando, ni él me golpeó, voy a esperar el dictamen de Medicina Legal para que me solucionen", finalizó.