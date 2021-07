Denuncian falta de atención a familia damnificada por lluvias: Distrito responde

"Tenemos miedo de quedar en la calle", expresó Betsabé Triana al contar que después de un mes de derrumbarse la montaña que destruyó parte de su casa en el barrio Juan José Rondón en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, el Distrito no había "aparecido con las ayudas que prometió".

Las lluvias intensas que se produjeron hace más de un mes en Bogotá, especialmente en ese sector, provocó un cambio en las vidas de seis personas que vivían en ese humilde hogar. RCN Radio llegó hasta el sitio y evidenció el mal estado que quedó la casa y la preocupación de sus habitantes, ya cuentan que la pandemia agravó la situación económica del hogar.

"Estamos muy preocupados porque ahora estamos pagando arriendo y no sabemos cómo lo vamos a pagar. Ninguno tiene trabajo porque no se consigue con la pandemia. Todo está muy difícil", comentó Betsabé una mujer de 50 años que dice estar buscando trabajo "pero por la edad no me contratan".

En la casa que se derrumbó, vivían, ella, su esposo de más de 60 años, dos niños pequeños (sus nietos) y dos adultos más (sus hijas). Ahora, viven en unas habitaciones sin puertas en la terraza de una casa vecina y en un garaje. Relata que allí pagan 600 mil pesos de arriendo.

"Quiero hacerle un llamado al Idiger (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático), a la alcaldesa Claudia López para que por favor nos ayude en esta difícil situación. Estamos pasando necesidades y no queremos estar en la pobreza absoluta", señaló a este medio de comunicación.

La respuesta del Idiger

El Idiger respondió a los reclamos de la familia en Twitter, asegurando que "en atención a la emergencia presentada en la localidad de Ciudad Bolívar, barrio Juan José Rondón, Profesionales de asistencia técnica y del equipo Social del Idiger, hicieron presencia el 17 de junio del presente año...".

Y añade que, "se emitió acta de Evacuación Preventiva y Temporal y se socializó el procedimiento para la entrega de las ayudas humanitarias de carácter pecuniario a los afectados".

En ese sentido, la entidad aclaró que "el pasado 12 de julio, una vez surtido el trámite para la entrega de la ayuda, se realizó transferencia bancaria a nombre del responsable del hogar...".