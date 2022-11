Denuncian golpiza en la discoteca Theatron: "Mientras me pegaban me decían mari...

Con el incidente se inició la supuesta golpiza a la que Gómez define como barbarie y que, asegura, lo dejó con múltiples lesiones físicas que lo tienen incapacitado y en medio de un proceso legal.

"Entre más de cuatro personas me tiran al suelo y me logran dejar vulnerable. Me agarran a puños en la cara, intentaban meterme los dedos en los ojos, patas en las costillas y en mis pies", describe el denunciante, quien asegura que lo peor aún estaba por suceder.

Lo que inicialmente pensaban se trataba de una reprimenda por la actitud de su hermano, se habría convertido en una supuesta agresión por su orientación sexual.

Así lo destaca Kundaly Gómez, quien cuestiona que un hecho de esta magnitud se presentara justo en un bar completamente hecho para la comunidad LGBTIQ.

"Los hombres que me golpeaban, todo el tiempo; después de cualquier golpe me decían que era por marica, que por loca, que por niña. Que los puños eran cosa de hombres", describió indignado.

Aunque ya estaba sangrando y con la cara llena de sangre, los hechos no terminaron ahí. El agredido señaló que de ese lugar fue trasladado a un cuarto donde al parecer funciona la enfermería de la discoteca:

"Luego de casi veinte minutos ingresan dos de logística, uno de ellos nuevamente retoma su monologo heterosexual, el mismo que ya todos conocemos", explicó.

Aseguró, además, que continuaron con los insultos: "Me decían toda clase de cosas. Loca hijueputa mariquita, ¿Se va hacer joder?, poco de maricas y locas es que entran acá, míreme cómo un hombre".