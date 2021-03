Denuncian grandes aglomeraciones en Iglesia del 20 de Julio este Domingo de Ramos

A pesar de la cantidad de fieles que llegaron hasta la plaza del 20 de Julio, los comerciantes aseguraron que las ventas no fueron nada buenas.

Para los comercios informales han sido constantes los líos durante la pandemia. Por esa razón esperan que el Distrito los ayude con algunas medidas especiales que les permitan recuperar lo que hasta ahora han perdido.

"Normalmente traigo entre 700 ramos un domingo de estos, pero este año solo traje 50 y no los he podido vender. Es preocupante para nosotros porque siempre aprovechamos esta temporada, pero este año no podemos contar con ella", dijo Diego Cadenas, comerciante de la zona.

Otro de los puntos visitados por el equipo periodístico de RCN Radio durante el inicio de esta temporada de Semana Santa, fue la iglesia del Señor de los Maídos en el sector de la Soledad.

En ese templo, uno de los más emblemáticos de esta temporada, estaban las puertas abierta. Sin embargo, previo al ingreso había controles enfocados a mantener el aforo permitido y a que los visitantes se aplicaran gel y cumplieran con otras medidas preventivas frente a la covid-19.