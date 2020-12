Denuncian irregularidades en el hospital de Viotá, Cundinamarca

Ante la Gobernación de Cundinamarca posan dos quejas formales en contra de la gerente actual del hospital San Francisco de Viotá, Natalia Márquez, a quien señalan de haber realizado una fiesta de más de 14 millones de pesos pese a deber dinero a contratistas y a quien acusan de haberle suspendido contrato a algunos colaboradores sin haberles pagado varios meses de salario.

RCN Radio logró hablar con algunos de los funcionarios que aseguran que la fiesta fue un evento de integración en la que se gastaron $14.638.680 para 45 personas "una cifra bastante alta para tan poca gente" y les obligaron a firmar un acta en la que se suponía que estaban de acuerdo.

"A través de Whatsapp nos recordó que la asistencia era obligatoria y que debíamos ir y nosotros no queríamos", dijo una de las personas que aún trabaja en el lugar.

Otro de los trabajadores aseguró que en la integración no se contó con ningún protocolo de bioseguridad que se requiere en esta época de pandemia. "No estuve nunca de acuerdo porque para esa fecha a varios de mis compañeros se les debía salarios y era mejor que les pagara a ellos, pero ella no quiso", dijo.

"La Gerente realizó una reunión en su oficina con el personal de planta y la presencia del abogado. Manifiestan al talento humano que es de carácter obligatorio su presencia a la actividad, ya que la no participación puede acarrear un proceso disciplinario con copia a la hoja de vida, al igual que también lo informa por grupos de whatsApp del hospital", dice una de las denuncias.

Otra de las quejas que fue radicada ante la Gobernación habla de los salarios. Los trabajadores de la salud indicaron que tienen "sueldos atrasados" y que hay personal desde el "01 de julio sin contrato y en algunos casos se les suspenden las labores y les informan que no les cancelan salario por el motivo de no tener el contrato firmado".

"No es justo que jueguen en estos momentos de pandemia con la necesidad de funcionarios que cumplen con turnos y por no tener un contrato firmado no les paguen. Los contratos no han sido firmados es por demora de contratación, no por parte del funcionario", se lee en el documento.

Algunos de los funcionarios también aseguraron que las ambulancias han tenido problemas, de hecho, una de ellas, está averiada y guardada en un taller desde hace varios meses y que en la actualidad, para poder trasladar pacientes, en varias oportunidades toca pedirle la colaboración a municipios vecinos.

RCN Radio contactó a la gerente, Natalia Márquez, quien pudo conocer de los señalamientos n su contra y quien se defendió a través de un documento en el que asegura que esta denuncia se trata de "la mala fe de los denunciantes haciendo ver a los entes de control y comunidad en general que la E.S.E. Hospital San Francisco de Viotá, entidad que gerencio, no está al día con los pagos y que tenemos personal sin contrato, lo que es totalmente falso"

Según la doctora Natalia, "se debe a razones presupuestales el hecho que no se haya podido contratar algunos servidores de la salud, no obstante, dentro de mi gestión se ha realizado la solicitud de varios apalancamientos a las distintas entidades del orden Departamental y Nacional, con el fin de suplir esta necesidad".

Según la funcionaria, ella ya dio respuesta a una de las quejas ante la Gobernación que en su momento envió una delegación que visitó el hospital "con el fin de verificar y determinar si existía merito frente a la queja, dicha visita en el informe dado por los funcionarios asignados deja constancia de lo siguiente:

"Se le solicita a la ESE Hospital San Francisco de Viotá que de manera inmediata solucione la capacidad instalada del talento humano para los servicios que se encuentra ofertando y prestando, el cual tendrá seguimiento de la dirección de Inspección, Vigilancia y Control en cualquier momento. Por lo anterior, se solicitará de manera urgente visita de verificación de condiciones de habilitación a esta Institución", como primer punto

Según el informe al que la funcionaria hace referencia, allí también se menciona que "la ESE Hospital San Francisco de Viotá se encuentra atrasada en el pago de la nómina del personal de planta del mes de agosto únicamente".

"Una vez revisada la documentación presentada por la institución de los contratos 132, 199, 151, 179, 154, 202, 153, 181, 191, 131, 169, 182, 193, 150 y 174, no se evidencia ninguna presunta anomalía en su contratación y ejecución contractual", dice el documento enviado por la señora.

"La Gerente de la Institución envía certificación con fecha 16 de septiembre d e2020, en donde “certifica que a la fecha no se encuentran vinculadas personas sin una relación contractual de prestación de servicios y apoyo a la Gestión o una relación legal o reglamentaria, es decir las personas vinculadas con la entidad gozan de una vinculación legal, bien sea como contratista de apoyo a la gestión o personal de planta”, asegura.

Respecto a la fiesta de integración, la doctora dedica buena parte de su documento a explicar la normativa de lo que es bienestar social tal y como lo resalta la Organización Internacional del Trabajo y en el que ella concluye que "es así, como la norma lo estipula que es obligatorio por parte de toda entidad que conforma el Estado Colombiano, destinar un rubro presupuestal exclusivamente para desarrollar este tema"

Según su explicación "debe existir un rubro de forzosa asignación por los entes encargados de aprobar los planes anuales de compras o adquisiciones, que para el caso de E.S.E. Hospital San Francisco de Viotá, es la Junta Directiva, quien debe obligatoriamente destinar y aprobar un rubro para este programa; rubro presupuestal que no puede tener otra asignación diferente".