Denuncian nuevo caso de acoso en Transmilenio: Hombre habría perseguido a una mujer por horas

El concejal de Bogotá, Jorge Colmenares, denunció un nuevo caso de acoso sexual en el Sistema de Transporte Transmilenio, esta vez hacia una joven abogada identificada como Geraldine, quien sufrió de actos obscenos dentro de una estación por parte de un sujeto.

De acuerdo con la mujer, el agresor la persiguió en el articulado durante casi una hora, por lo que pidió apoyo al conductor del articulado y al vigilante de la estación, pero nadie hizo nada bajo la disculpa de que no conocían el caso, siendo solo auxiliada por un Policía bachiller.

"Esta persona me siguió desde la estación Suba Calle 100 y desde ese momento me siguió por más de tres estaciones más, ya veía que era algo personal conmigo y cuando pedí ayuda de uno de los conductores del bus no me presto atención, luego empezó a masturbarse a mi lado y yo pedí otra vez ayuda, pero nada ", sostuvo.

Asimismo, explicó que las estrategias de seguridad y de apoyo en Transmilenio para estos casos siguen sin funcionar, ya que solo fue otra mujer Policía de 18 años la que finalmente intentó ayudar a la victima.

"Aquí no hubo ningún protocolo. Han gastado millones de pesos en publicidad y en una estrategia de 25 mil ojos atentos, pero en la realidad solo hay decidia. Dónde están los protocolos de Transmilenio, de la Secretaría de la Mujer, de la Policía y de toda la administración", sostuvo el concejal Jorge Colmenares.

Geraldine concluyó que una hora después capturaron al sujeto "pero solo le preguntaron el nombre, él dio el número de una cédula falsa y se fue, no sin antes decir que él era libre y hacía lo que quería en dónde quería, ya que era un país libre".

Finalmente el concejal Colmenares señaló que "solo hasta que de mi oficina se comunicaron de manera extraoficial con directivos de Transmilenio, la víctima recibió llamado. Ni la Policía que atendió el caso, ni nadie del Sistema en el sitio activó las líneas de emergencia ni el protocolo de atención".