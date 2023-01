Denuncian nuevo caso de agresión sexual en TransMilenio

Un nuevo caso de agresión sexual en Transmilenio se conoció este viernes. Según una joven identificada como Silvana, un individuo la agredió sexualmente cuando le impregnó en sus prendas de vestir sus fluidos corporales, el pasado 26 de enero en horas de la tarde.

De acuerdo con la denuncia, instaurada por la mujer en su cuenta de Twitter, el hombre le hizo comentarios obscenos cuando se dispuso a bajar del articulado, momentos después, se percató que es su ropa existían fluidos inadecuados.

"Hace como hora y media me bajé del Transmilenio y antes de que se cerraran las puertas un tipo grita: "que disfrute su regalito" (yo escuché, pero no paré bolas porque no pensé que me hablara a mi), luego fue que me di cuenta, tenía el pantalón empapado", mencionó la joven en la publicación.

Asimismo, Silvana explicó que el hombre habría esperado el momento en que ella se bajara del articulado para avisarle de lo sucedido.

"Cuando toqué con la mano entendí que el desgraciado si me hablaba a mí, y 'el regalito' era el semen que había dejado en mi pantalón. Qué asco, qué impotencia. Honestamente, iba tan lleno que en el momento no me di cuenta. No le vi la cara, nada que hacer", sostuvo la joven.

Silvana concluyó: "Tengo mucha rabia de que ser mujer sea tan difícil en este mundo, tengo náuseas, lloré mucho, lo único que queda de consuelo es que no pasó nada más, pero es que nada debió pasar en primer lugar".

Ante ello, la empresa Transmilenio indicó que es un hecho inadmisible, por lo que activó la ruta de género para proceder a la denuncia y realizar la verificación de cámaras que permita a las autoridades avanzar en investigación, identificación o búsqueda.

La compañía finalizó que la Secretaría de la Mujer se contactará con la víctima para poder tomar acciones en el caso y el hecho no quede impune.