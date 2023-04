Denuncian nuevos casos de abuso y discriminación en colegio de Bogotá

Por medio de redes sociales se han conocido varias denuncias sobre presuntos casos de violencia, discriminación y abuso sexual hacia algunas estudiantes del colegio Liceo Betel, en la localidad de Suba, esto por parte de profesores o directivas de la institución.

Según el testimonio de Valentina Salazar, ex alumna del colegio, uno de los pastores de la escuela se aprovechó sexualmente de ella, luego de mencionarle una ayuda para salvarla de los comentarios machistas o grotescos que recibía por parte de las directivas, llevándola hasta su vivienda y posteriormente desnudarla a la fuerza.

"Me dijo que tenía que calificar unos trabajos, pero el problema es que los tenía en la casa, invitándome a almorzar y a conocer a su esposa. Fuimos almorzar y no había nadie. Yo le pregunté por su esposa y ahí el señor me cogió, me metió a uno de los cuartos y me comenzó a quitar la ropa, comencé a gritar y me dijo que me callara", mencionó.

Asimismo, otra antigua alumna identificada como Daniela, mencionó que fue víctima de abuso psicológico por parte de las directivas, las cuales no le permitían realizar ningún acto en los eventos del colegio, catalogándola como el anticristo, pidiendo que se alejaran de ella y no compartiera con los compañeros.

"A mis 12-13 años sufrí bullying y abuso psicológico por parte de directivos o profesores, me ridiculizaron en los cultos sencillamente por abrir los ojos en medio de una oración. Pasaban frente a todo el colegio acusándome de ser un anticristo, la coordinadora académica pasaba por mi salón diciéndole a mis compañeras que no me hablarán, que me aislarán", dijo.

Ante ello, la secretaría de Educación solicitó un encuentro con las directivas del colegio y la Oficina para la Convivencia Escolar dependencias de la (SED), el día 10 de abril, para identificar las posibles situaciones de vulneración que se han presentado, así como las víctimas.

Por parte del colegio, informaron la contratación del Doctor Víctor Eduardo Medina Johnson, un abogado penalista y procesalista que, según ellos, defenderá los intereses de la institución, además que están abiertos para todo tipo de investigación de las autoridades correspondientes.

Por el momento se esperan las conclusiones de las mesas de trabajo entre la secretaría y la institución, para dar con los responsables de los hechos o aclarar los casos, enfatizando en que también se pondrán las denuncian a disposición de la Fiscalía general de la Nación.