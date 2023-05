Denuncian presunta negligencia que causó muerte de un bebé en Bogotá

Laura Alejandra Castro, madre de gemelos, denunció que uno de sus hijos, de 20 días de nacido, murió el pasado 2 de mayo en el Hospital de Engativá, al noroccidente de Bogotá, debido a una presunta negligencia médica y demoras en el proceso de traslado del niño.

La mujer relató que los gemelos nacieron prematuros y debido a dicha condición, permanecían en la Unidad Neonatal del centro médico, bajo supervisión.

Sin embargo, durante el pasado fin de semana uno de los niños empezó a registrar cambios en su apariencia y a tener problemas de salud, hecho que alertó a sus padres.

“Siempre nos daban buenas noticias y nos decían que estaban evolucionando bien. El sábado vimos que el niño estaba mal, que tenía la barriga inflamada, pero nos dijeron que era normal. El lunes volvimos y el niño estaba muy pálido y con los pies fríos, pero la pediatra nos decía que estábamos exagerando y que nos teníamos que ir”, relató la mujer.

Castro explica que ese día regresó a casa junto a su esposo, y que el martes 2 de mayo en la mañana, la situación de su hijo empeoró.

“El bebé tenías los labios y pies morados. La pediatra me dijo que necesitaba una transfusión de sangre, exámenes y una radiografía. Al mediodía me llamaron y me dijeron que el niño tenía una infección y que lo iban a remitir a otro hospital porque debían operarlo”, agregó la medre del bebé.

La mujer contó que en el Hospital de Engativá le explicaron que ya estaban adelantando el proceso del traslado y a las 4:30 p.m. le informaron que sería llevado hasta el Hospital Simón Bolívar.

“Una vez llegamos, nos dijeron que ya no lo iban remitir allí sino a la Clínica Materno Infantil. Nos dijeron que primero tocaba facturar y esperar la orden de ellos, pero que no tenían sistema y que tocaba esperar el cambio de turno. A las 8:00 p.m. nos llamaron a decirnos que ya lo iban a remitir, pero entró en paro y murió”.

El bebé recibió maniobras de reanimación durante 20 minutos, pero debido a su grave estado, no sobrevivió.

La familia del niño denuncia que la pediatra que entró a turno esa noche les señaló que el bebé debió ser remitido antes. “La pediatra nos dijo que no se explica cómo no lo remitieron antes”.

Por el momento, el otro bebé se encuentra internado en el Hospital de Engativá y sus padres piden justicia ante este presunto caso de negligencia médica.

¿Qué dice la Secretaría de Salud?

Luego de conocerse este caso, la Secretaría de Salud de Bogotá emitió un comunicado refiriéndose al tema.

“El menor nació fruto de un embarazo gemelar de alto riesgo, la madre del menor tuvo un parto prematuro de 31 semanas de gestación, por lo cual, desde su nacimiento requirió hospitalización en la unidad de cuidado crítico neonatal por 21 días”, cita la misiva.

Además, explica que el niño registró complicaciones que, pese a los esfuerzos médicos, no fueron superadas.

“El día 2 de mayo presentó descompensación hemodinámica, asociada a su prematuréz, para lo cual se garantizó un equipo médico interdisciplinario en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal del Hospital de Engativá, buscando su estabilización y evaluando la necesidad de traslado para valoración por cirugía pediátrica”, agrega el documento.

Además, señala que “una vez evidenciada la necesidad del traslado se dispuso de una unidad móvil medicalizada, sin embargo, a su llegada al Hospital de Engativá, no se pudo llevar a cabo el traslado puesto que el paciente presentó paro cardiorrespiratorio, sin respuesta a las maniobras de reanimación”.

Sobre el otro niño, la Secretaría de Salud asegura que se encuentra estable.