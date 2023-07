La concejal de Bogotá, Gloria Díaz, denunció una presunta corrupción, por parte de las comisarías de familia y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), tras evidenciar decisiones arbitrarias para que varias mujeres pierdan abruptamente a sus hijos, muchos de ellos con apenas meses de vida, incluso en etapa lactante, sin que exista hasta el momento control alguno.

De acuerdo con la concejal, este tipo de decisiones se toman sin tener en cuenta denuncias previas que se hicieron por violencia intrafamiliar en contra de exparejas y aun así resuelven favorecer al agresor con la custodia de los menores, como es el caso de Emiliana Yepes, quién denuncia negligencia por parte de estas entidades.

Lea también: Ascienden a ocho los heridos en accidente entre camión y dos vehículos en vía La Mesa-Bogotá

"Llevo un año dando vueltas y ninguna entidad ha querido abocar conocimiento, no se quieren ensuciar las manos, siento que ya no puedo más, mi bebé me necesita llora y grita cuando me voy, lo puedo ver cada dos meses en un salón de la unidad de él con vigilancia. Colombia está en emergencia por violencia de género, además ser víctima de violencia vicaria", mencionó la víctima.

Asimismo, la concejal mencionó que estas mujeres también son víctimas de violencia Institucional, ya que una vez acuden a las Comisarias de Familia en búsqueda de justicia, lo que encuentran es un trato irrespetuoso y poco humanizado por parte de sus funcionarios, como el caso de una madre que perdió la custodia de su nieta con el padre de la menor, de una manera dudosa, por parte del ICBF.

Le puede interesar: Contraloría de Bogotá inspecciona al IPES por cartera vencida de $10.000 millones

Respuesta

Ante ello, RCN Radio consultó con el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) que mencionó no conocer con exactitud las denuncias presentadas, además que la mayoría de estas debían estar dispuestas en la Fiscalía General de la Nación, por lo que no se tiene un registro de ellas o algún movimiento para solucionarlas.

Sin embargo, una de las mujeres identificada como Martha, habló con este medio, manifestando que se llevó el caso hasta la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, entre otras entidades, las cuales han hecho recomendaciones a fallar en derecho sobre este hecho, pues consideran que el material probatorio no ha sido tenido del todo en cuenta. Por el momento se espera respuesta por parte de las comisarias.