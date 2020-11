Los familiares de Camilo Andrés Tapiero denuncian supuestas demoras e irregularidades por parte de las autoridades en la investigación de un caso de hurto a mano armada que se registró en el barrio Vista Hermosa ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá, y que dejó a Tapiero herido de bala y bajo pronóstico reservado. Según Angie Canasteros, hermana de la víctima, la Policía no ha entregado el material probatorio a la Fiscalía y al día de hoy no hay capturas ni avances significativos en la investigación.



Los hechos ocurrieron el pasado 29 de octubre cuando varios sujetos armados que según testigos se trasportaban en un taxi intimidaron a Camilo Tapiero con el fin de robarle sus elementos personales y posteriormente le propinaron un disparo en el pecho que lo dejó herido de gravedad. La víctima es un hombre de 32 años que se desempeñaba como mensajero y fue atacado mientras entregaba una encomienda.



"Yo fui al CAI de Vista Hermosa a buscar ayuda y un capitán de apellido Jiménez me dijo que me iba a enviar los videos donde se ve el momento del atraco pero después me dijo que no porque yo era la hermanastra de Camilo, yo le expliqué que tenemos diferente apellido pero somos hijos de la misma mamá, pero se subió a una patrulla y se fue. Después yo fuí a la Fiscalía de Molinos y el fiscal del caso me dijo que la Policía nunca le había entregado videos", aseguró Canasteros en diálogo con RCN Radio.



Según explica la familia de la víctima, el día del atraco el taxista que presuntamente estaba involucrado en el caso fue capturado por la Policía pero luego de unas horas fue liberado, "al taxista lo cogieron pero él dijo que sí transportaba a esa gente pero que el no tenía nada que ver con el robo y después lo soltaron. En la Fiscalía me dicen que tampoco tienen conocimiento de ningún taxi involucrado en el caso", dijo la hermana de la víctima.



El disparo que recibió Tapiero perforó sus pulmones y la bala se alojó en su columna vertebral, por ahora permanece inconsciente en una unidad de cuidados intensivos del Hospital El Tunal bajo pronóstico reservado y esperando una operación.