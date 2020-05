Denuncian que empleada desde hace dos meses no la dejan salir del trabajo

Este jueves se conoció un nuevo caso desolador de maltrato laboral. Desde el pasado 10 de marzo, una señora -que trabaja en labores domésticas en un apartamento de un conjunto residencial de Usaquén, aparentemente, no se le ha permitido salir.

Todo parece indicar que la pandemia por el coronavirus ha llevado a que le sea impedido salir del lugar por los últimos dos meses.

La denuncia fue hecha por su hermana, que se dedicó a buscar las maneras para dar a conocer la reprochable acción, algo que parece volverse recurrente en Bogotá.

Según confirmó la hermana de la víctima, la mujer no está recibiendo malos tratos, pero al impedirle salir para que no se infecte de coronavirus, podría estar sufriendo un "secuestro".

Por otro lado, confirmó que su hermana lleva trabajando cuatro años con esa familia, pero le prohíben totalmente regresar a su casa en Suba. En este punto, en aclaró a El Tiempo que aunque el contrato de ella especifica que debe estar interna entre semana, los fines de semana tiene todo el derecho a volver a casa.

¿Secuestro?

Cabe recordar que recientemente también se conoció el caso Edy Fonseca, una guarda de seguridad que estuvo retenida en un conjunto residencial, ubicado en el exclusivo barrio Los Rosales, en el norte de Bogotá, debido a que la administración del edificio le ordenó que debía quedarse allí y no podía salir a su casa porque podía contraer el coronavirus.

La mujer contó que vivió esos días en condiciones infrahumanas y sin poder ver a su hija y a sus dos nietos, porque la amenazaron que si salía perdía su trabajo.

“Un mes duré retenida en la cuarentena, me tenían encerrada, éramos tres celadores y a mis dos compañeros les cancelaron sus contratos, me dejaron sola como responsable y no me permitían salir a mi casa”, aseguró.