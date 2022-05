Denuncian que famosa guardería de mascotas devolvió un perrito muerto a su familia

En una entrevista con un medio de comunicación, la dueña de los perros denunció: “me dicen que mi perrito bullterrier mató a mi otro perrito que es un schnauzer, me indican que eso acaba de suceder, estaban los dos en el mismo, guacal pero el mismo no tenía sangre. En el centro médico nos dijeron que el perrito llevaba más de 12 horas muerto, a Zeus también le realizan pruebas y no tuvo que ver, las heridas eran de un perro mayor”.

Lo que realmente indigna a los propietarios de los caninos es que les mintieron, que ellos entienden que los perros pudieron tener una pelea, o por lo años perder la vida, pero no tenían que mentir, sino haber notificado con antelación cuando se dieron cuenta del deceso, debieron tener precaución a la hora de entregarlo porque era un ser vivo.

Por este acto de crueldad las personas que dejaron sus peludos al cuidado de terceros denunciaron el lugar por redes sociales por lo que la guardería Boston School ratificó con un comunicado que ellos estaban hablando con la verdad, que hubo un ataque y que la necropsia jamás se realizó.

Por lo anterior, los que tuvieron la perdida presentaron la denuncia por maltrato animal ante la Fiscalía General de la Nación, por que presuntamente "huyeron y no contestan".