Denuncian reclutamiento de niños por grupos ilegales en Bogotá

De acuerdo a lo que dijo la madre las amenazas pasaron a los hechos pues ya llegaron hasta la puerta de su vivienda a intimidar a la familia para llevarse a los menores.

“El niño me dijo ‘mami ellos me están diciendo que me fuera con ellos y que yo era un desperdicio aquí en la ciudad. Que ellos me llevaban para el Meta y me entrenaban para que trabajara con ellos, me pagaban bien y se comprometían a que mi familia no le faltara nada’”, dijo en su testimonio la mujer.

