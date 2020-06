Denuncian robo de bicicleta por hombres vestidos de ciclistas en Cedritos

El delincuente con amenazas obligó al joven a seguirlo hasta la calle 140 con séptima donde otro hombre los estaba esperando. “Durante el recorrido él conversaba conmigo como si me conociera para no levantar sospechas, sin embargo, en todo el trayecto jamás vi a un policía. Más adelante en una calle cerrada estaba el otro ladrón también vestido de ciclista. Cuando llegamos hasta donde estaba él, apuntándome con el arma me obligaron a bajarme de mi cicla y a entregárselas”.

Le puede interesar: Campamento de migrantes venezolanos, una bomba de tiempo humanitaria en Bogotá

Según evidenció el vecino de Cedritos, estos hombres conocen de bicicletas de alta gama y manifestaron tener en la mira a otros residentes del sector. El joven realizó la respectiva denuncia antes las autoridades competentes.

La bicicleta hurtada es de doble suspensión, color verde limón, marca Yeti modelo 575 Enduro del año 2015.