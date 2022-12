Denuncian tiquetes caros y demoras en la Terminal de El Salitre

Faltan pocos días para la Noche Buena y cientos de viajeros se alistan para desplazarse a diferentes destinos y celebrar con sus familias o tomar un receso de vacaciones. Sin embargo, varias de estas personas están preocupadas por los precios de los tiquetes y las demoras en las rutas.

Algunos usuarios aseguraron que llevan más de un día tratando de comprar tiquetes, y los precios superan el doble de la tarifa en temporada baja.

“Yo llevo más de 24 horas esperando por un tiquete para Cúcuta, me lo han ofrecido hasta en $270 mil, cuando normalmente está como en $100 mil, no es justo que abusen así”, dijo María Palmera, una de las viajeras.

A otros viajeros les manifiestan que ciertos destinos están agotados y sólo habría posibilidad de viaje hasta enero.

“Voy para Arauca, pero me dicen que no hay rutas, que ya todo está vendido y a para rematar en su momento me ofrecieron un pasaje casi en $300 mil, no tenía toda esa plata, entonces me ha tocado dormir aquí en el piso a la espera de poder lograr viajar”, sostuvo Ángel Barreto.

Además, muchas de las personas que están con sus familias, varias con bebés, aseguran que hay mala organización y que hacen falta más sillas para no tener que permanecer en el piso.

“Hay otro problema, cuando uno lleva muchas maletas algunos de los ayudantes empiezan a poner problemas con el fin de que uno ofrezca plata para que le acomoden el equipaje, ¿Quién controla eso? ¿Dónde están las autoridades o funcionarios competentes?", manifestó Carmen Peñalosa.

Sin embargo, pese a estas denuncias, otros usuarios indicaron que les han cobrado lo justo para la temporada alta, aunque sostienen que los precios varían por horarios, situación que les parece injusta.

Los destinos que hasta el momento han sido más demandados en la Terminal son Arauca, Bucaramanga, Cúcuta y Boyacá.

Finalmente, una de las viajeras dio un consejo práctico para evitar las aglomeraciones e incomodidades: “compren el tiquete en línea, es más fácil y así sólo tienen que llegar con una hora de anticipación, no esperen a que llegue el 24 y menos a venir a buscar tiquetes porque va a ser casi imposible”.