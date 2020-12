Denuncian trampa mortal para vehículos y peatones en la Caracas con calle 37

Dos tapas de alcantarillas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá fueron robadas en el sector de Teusaquillo y según narran los habitantes del sector, después de más de un mes las alcantarillas no han sido tapadas, lo que ha generado un grave riesgo para los vehículos y peatones del sector.

Esta situación obligó a los habitantes de la zona a poner dentro de las alcantarillas palos, varillas, tablas y otros elementos para generar visibilidad y evitar que vehículos quedaran atrapados o se originaran accidentes, así como a que peatones cayeran dentro del hueco dejado tras el robo de las tapas metálicas.

Los peatones, motociclistas y conductores de vehículos particulares que transitan por la Avenida Caracas con calle 37, sector en donde se produjo el robo de estas tapas de alcantarilla, aseguraron que esta situación puede causar una tragedia en cualquier momento.

Cada una de las alcantarillas descubiertas por el robo de estas tapas metálicas, tiene dos metros de longitud por un metro profundidad, un tamaño considerable teniendo en cuenta que se trata de una vía principal en pleno centro de la ciudad y la cual cuenta con una alta afluencia vehicular. Por su parte los peatones aseguraron que en el sector también se dificulta la visibilidad de estas trampas por la ausencia de luz en el sector.

Uno de los habitantes del sector aseguró que "tapan la alcantarilla pero no le hacen ningún refuerzo porque vienen personas inescrupulosas otra vez y se llevan las tapas, es una situación permanente de robo, postura de tapas y nuevamente una trampa para nosotros los peatones".

Por su parte un conductor de la zona aseguró que: "es necesario y una obligación del Estado, es increíble dejar desde hace tiempo estos huecos y en plena vía principal dejar al garete, esta situación fácilmente puede generar una tragedia en cualquier momento".

Entretanto un motociclista que se desplazaba por la vía manifestó, "uno paga impuestos y no es posible que estos dineros no vengan a una situación que se presenta en este punto de la ciudad, calle 37 con Caracas, una vía importante y de alta movilidad, como para que las autoridades no hagan nada por ofrecer seguridad a nosotros los ciudadanos y especialmente a los motociclistas que al venir con algo de velocidad, fácilmente se puede uno matar".

En general los peatones, conductores y habitantes de la zona hicieron un llamado a la Alcaldía local y a la administración Distrital, para que la empresa encargada, en este caso la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, solucione de una vez por todas esta ausencia de tapas que completa más de un mes en este sector; RCN Radio dialogó con la empresa encargada y afirmaron que analizarán la situación.